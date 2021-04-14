Президент Ильхам Алиев: Мы определяли цели очень четко

БАКУ /Trend/ - Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Сегодня переговоры продолжились. Также мы имели обстоятельную беседу с участием министров иностранных дел, а также и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Наши отношения уже проверены временем. Они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений. Между нами не было никогда никаких нерешенных вопросов либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи, неоднократно я посещал Беларусь, а Александр Григорьевич - Азербайджан. Наши встречи носят и будут носить регулярный характер. Немножко была небольшая пауза в связи с пандемией. Но как только ситуация позволила, мы очень рады приветствовать Александра Григорьевича, и хотел бы выразить благодарность за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

В политическом плане консультации проводятся регулярно и на уровне глав государств, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных структурах и будем делать это и впредь.

Сегодня сопредседатели межправкомиссий, а также члены делегаций доложили о проделанной работе. Министры и члены делегаций встречались вчера. Так что вчерашний день также был посвящен вопросам дальнейшего укрепления отношений, и определены конкретные направления будущего сотрудничества в рамках диверсификации товарооборота, его увеличения. За прошлый год товарооборот был значительно увеличен, но это в основном за счет поставок сырой нефти в Беларусь.

В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимовыгодный, и, естественно, мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере и также рассмотреть вопросы расширения именно сотрудничества в энергетической сфере, то есть, не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ», - сказал Президент Ильхам Алиев.