Заявление от 10 ноября крайне важно для обеспечения мира в регионе – Валентина Матвиенко

БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического союзничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко в ходе встречи с находящейся с визитом в России спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Отметив динамичное развитие отношений между двумя странами, Валентина Матвиенко подчеркнула роль глав государств в дальнейшем углублении отношений.

Высоко оценив сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и России, она сказала, что эти связи вносят важный вклад в двусторонние отношения.

Говоря о трехстороннем заявлении от 10 ноября, председатель Совета Федерации отметила, что этот документ важен для обеспечения мира в регионе.

Коснувшись деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра, Валентина Матвиенко выразила уверенность, что центр сыграет позитивную роль в предоставлении точной и объективной информации.

В ходе встречи также была отмечена важность расширения сотрудничества между странами региона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)