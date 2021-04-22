Зенитно-ракетные подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год в азербайджанской армии проводятся тактические учения зенитно-ракетных подразделений с боевой стрельбой, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учений выполняются показательные боевые стрельбы из разнокалиберных зенитных установок и зенитно-ракетных комплексов.

В учениях, проводимых в условиях, приближенных к реально боевым, точным огнем уничтожаются условные цели. Основное внимание в учениях уделяется оперативному управлению подразделениями, совершенствованию их навыков организации боевой деятельности во взаимодействии с другими родами войск, повышению уровня боеготовности личного состава с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)