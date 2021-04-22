В Физули ускоренными темпами идет строительство международного аэропорта - Trend TV
ФИЗУЛИ /Trend/ - Ускоренными темпами продолжается строительство в Физули международного аэропорта, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает в четверг Trend.
На территории проводится непрерывная работа, мобилизованы все возможности для своевременного завершения строительства.
Trend TV представляет кадры со строительной площадки международного аэропорта.
(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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