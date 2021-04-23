Надеемся, что Администрация США не совершит исторической ошибки – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Хотелось бы надеяться, что Администрация США не допустит исторической ошибки.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал, отвечая на вопрос о распространении некоторыми международными СМИ информации о том, что США предпримут шаги для признания так называемого «геноцида армян", сообщает в пятницу Trend.

По его словам, всем известна твердая и однозначная позиция Азербайджана по поводу вымышленного "геноцида армян".

"Азербайджан всегда был против попыток признания так называемого "геноцида армян. Это фальсификация истории. Историю должны изучать историки. В случае принятия администрацией США такого шага Азербайджан решительно осудит это. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что шаг, предпринятый против Турции, это шаг против Азербайджана, а в свою очередь любой шаг против Азербайджана – это шаг против Турции. Хотелось бы надеяться, что администрация США не совершит исторической ошибки», - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)