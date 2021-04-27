Заявление Байдена по событиям 1915 г. является черным пятном в истории - лидер турецкой партии

БАКУ /Trend/ - Заявление президента США Джо Байдена по событиям 1915 года являются черным пятном в истории.

Об этом сказал лидер Партии националистического движения Турции (МНР) Довлет Бахчели, сообщает во вторник Trend,

По его мнению, это заявление стало наглядным подтверждением того, что Байден является заложником армянской диаспоры США.

Сделав это заявление, Байден совершил историческую ошибку, отметил глава MHP.

"Байден стал первым президентом США после Рональда Рейгана, который открыто заявил о так называемом "геноциде армян", - сказал Бахчели.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого "геноцида" против армян.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)