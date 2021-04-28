Светлой памяти великой Зaрифы Алиевой - очерк Акифа Меликова

БАКУ/Trend/ - Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Автором этого изречения является великий Генрих Гейне. В том, что он бесконечно прав, мы все убеждались не раз. Как и в том, что за каждым успешным мужчиной всегда стояла, стоит и будет стоять мудрая, успешная, любящая женщина. Именно такой была и навсегда останется в памяти азербайджанского народа академик Зарифа Алиева, которой 28 апреля исполнилось бы 98 лет.

Зарифа ханум родилась в очень уважаемой, причем не только в Азербайджане, но и за его пределами, семье. Ее отец Азиз Алиев был народным комиссаром здравоохранения, а потом и председателем Верховного Совета Азербайджанской ССР, а позже и Первым секретарем Дагестанского областного комитета ВКП(б). Годы ее юности и молодости пришлись на очень суровую пору - бушевала Великая Отечественная Война, возможно, самая страшная, разрушительная, чудовищная в истории человечества.

Советский Азербайджан также ощущал на себе все тяготы этой страшной войны. Мои родители рассказывали, что очень многие бакинские школы, здания вузов и общежитий превратились тогда в военные госпитали. И это было объяснимо - в тыловых госпиталях республики лечилось свыше миллиона раненых бойцов, помочь вернуться в строй которым стремились все. В том числе и совсем еще юная Зарифа Алиева. Она навещала раненых в госпитале, размещавшемся в тогдашнем здании Азербайджанского государственного университета на Коммунистической улице.

Ее душевная доброта, забота, сострадание, чуткость помогли очень многим героям той войны. Им и их семьям. Ведь именно Зарифа ханум тогда писала письма раненых домой. Каждую историю, рассказанную ей, она пропускала через свое огромное сердце. Сколько невидимых миру слез было пролито ею в процессе написания этих строк, история никогда не узнает.

Но она, все помнящая и ведающая история, указывает на дату, которая, без всякого преувеличения, сыграла судьбоносное значение в жизни советского, а потом и независимого Азербайджана, в жизни нашего народа. Это был 1948 год. По окончании школы и учебы в Азербайджанском государственном медицинском институте имени Н. Нариманова, Зарифа ханум отправляется в Москву, в Институт усовершенствования врачей. Именно там, в столице СССР, состоялась ее встреча с Гейдаром Алиевым - тогда молодым офицером контрразведки, а позже общенациональным лидером азербайджанского народа.

Это была та самая история невероятной любви, удивительного родства душ, поразительного взаимоуважения, о которых пишут романы, снимают кинофильмы, ставятся величайшие музыкальные произведения. Зарифа ханум стала для Гейдара Алиева той самой мудрой, успешной любящей женщиной, что озарила светом своей души путь к успеху этой величайшей личности. Она всегда была рядом с ним. И в радости, и в горе. Иначе и быть не могло. Ведь, академик Зарифа Алиева была выдающимся офтальмологом. Она разработала и ввела несколько новых методов лечения глазных заболеваний. Она лично проводила операции, возвращала людям возможность снова видеть мир , во всех его красках! Нужно ли добавлять, что эта великая женщина, обладавшая столь глубоким состраданием, сделавшая счастливыми такое большое количество людей, смогла стать прекрасной супругой Гейдара Алиева, чем сыграла колоссальную роль в его жизни.

Увы, Зарифа ханум ушла в довольно молодом возрасте. Она не успела увидеть триумфальное возвращение к власти в уже независимом Азербайджане нашего общенационального лидера. Она не застала те, поистине колоссальные перемены в облике и статусе нашей Родины. Она не увидела, как счастливы, успешны, любимы народом ее дети, внуки и внучки.

Очень жаль, что Зарифа ханум не увидела величайшую, историческую победу Азербайджана в 44-дневной войне. Эта победа, фундамент которой закладывался еще Гейдаром Алиевым, является личной и огромной заслугой Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это два величайших политических деятеля современности, которые сотворили историю современного Азербайджана. Но, воздавая им должное, указывая на их колоссальные заслуги, нужно склонить голову в дань уважения, возложить цветы на могилу Зарифы Алиевой - той самой великой Женщины, любовь, нежность, мудрость которой всегда были путеводной звездой как для Гейдара Алиева, так и для Ильхама Алиева, а значит и для всего нашего народа.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана