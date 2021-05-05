Президент Ильхам Алиев: Отношения между народами Азербайджана и Грузии опираются на большую историю

БАКУ /Trend/ - Отношения между народами Азербайджана и Грузии опираются на большую историю.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с находящимся с визитом в стране премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Уверен, что визит будет очень успешным и упрочит наши братские отношения. Отношения между нашими народами опираются на большую историю, продолжающуюся веками историю добрососедства и дружбы. Считаю, что это - прекрасная основа для развития наших нынешних отношений, демонстрирующих большую динамику и фактически охватывающих многие сферы. Очень рад, что вы посетили нас. Желаю вам крепкого здоровья. Мне известно, что недавно вы заразились коронавирусом. Очень рад, что вы полностью выздоровели. Это было причиной того, что ваш визит в Азербайджан был немного отложен», - сказал Президент Ильхам Алиев.