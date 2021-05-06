МГ ОБСЕ должна сосредоточиться на реализации положений договоренности от 10 ноября 2020 года – эксперт

БАКУ /Trend/ - Бесспорно, если Минская группа (МГ) ОБСЕ хочет остаться в истории как структура, сделавшая что-то полезное, сейчас она должна сосредоточиться на реализации положений договоренности от 10 ноября 2020 года.

Об этом сказал Trend в четверг доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

"В первую очередь Минская группа должна приложить максимум усилий для открытия транспортных коммуникаций в регионе и оказать помощь Азербайджану в восстановлении разрушенных территорий", - сказал он.

Однако, по мнению эксперта, МГ ОБСЕ не стремится заниматься этими вопросами, а хочет, как и раньше, заниматься имитацией политической деятельности.

"Мы видим, что Минская группа старается серьёзно сотрудничать в первую очередь с Арменией. Потому что после капитуляции во второй Карабахской войне Армения прилагает максимум усилий, чтобы оживить эту фактически мертвую структуру, и при помощи нее решать какие-то свои задачи", - сказал Ниязов.

Эксперт отметил, что после того как Азербайджан, проявив жест доброй воли, освободил трех задержанных армянских военнослужащих, армянская сторона заявила, что это было сделано при поддержке Минской группы и в результате давления мирового сообщества.

"То есть мы видим, что армянская сторона пытается заигрывать с МГ ОБСЕ. В свою очередь Минской группе такие заигрывания нравятся, но если так будет продолжаться, то, скорее всего, деятельность Минской группы будетполностью парализована", - сказал он.

Ниязи Ниязов подчеркнул, что Азербайджан не позволит ни Минской группе ОБСЕ, ни каким-либо другим международным структурам оказывать на себя политическое, экономическое, или иное давление.

"Сегодня возможностей противостоять такому давлению у Азербайджана великое множество, поэтому если Минская группа хочет в какой-то форме остаться и хоть как-то влиять на процессы, идущие в регионе, она должна в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы оказать помощь сторонам в реализации договоренностей от 10 ноября 2020 года", - отметил эксперт.

Ниязов также добавил, что определённую роль МГ ОБСЕ могла бы сыграть и в оказании на Армению давления в вопросе, связанном с предоставлением карт минных полей Азербайджану.

"Однако МГ ОБСЕ и здесь проявляет однобокий подход, не называет вещи своими именами, и не хочет оказывать никакого давления на армянскую сторону. Кроме того, Азербайджан совершено не устраивает позиция, которую в Минской группе заняла Франция", - заключил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)