Восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства - Самир Нуриев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев в ходе проведенного в видеоформате очередного, пятого заседания Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

открывая заседание, руководитель Администрации Президента и Штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства, определены важные направления предстоящей деятельности.

Самир Нуриев сказал, что, как отметил Президент Ильхам Алиев, Армения разорила наши города и села на освобожденных от оккупации землях, сравняла с землей исторические и религиозные памятники, и это требует проведения крупномасштабного планирования и восстановительных работ.

На заседании были заслушаны доклады о представляющей решающее значение работе по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, подготовке Государственной программы «Восстановление и устойчивое развитие освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025-е годы», возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергоснабжению, в частности, вопросам «Зеленой энергии», градостроительству и созданию инфраструктуры транспорта и связи, а также работе, осуществляемой в рамках проводимого Университетом АДА исследования «Подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана», и результатах проведенных опросов, даны соответствующие поручения.

На заседании в соответствии с поручениями главы государства была подчеркнута важность проведения работ с учетом сочетания высоких темпов и качества.

(Текст: Турал Гараджаев)