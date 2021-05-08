В Университете ADA продемонстрирован фильм «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 9 Мая – 76-й годовщиной Победы над фашизмом – в Университете ADA для членов волонтерских организаций и движений, функционирующих в Азербайджане, был показан фильм «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть», снятый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и главным продюсером которого является президент Baku-Media center Арзу Алиева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Мероприятие было организовано при совместной поддержке МИД и Университета ADA.

До показа фильма была проведена фотовыставка об участии азербайджанского народа во Второй мировой войне и его роли в завоевании Победы над фашизмом.

В мероприятии выступили проректор университета Фариз Исмаилзаде и глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, которые рассказали об отваге, которую наши соотечественники проявили во Второй мировой войне, и подчеркнули важность глубокого изучения азербайджанской истории. Было отмечено, что впервые со дня восстановления независимости мы с двойной гордостью отмечаем День Победы 9 Мая.

Минутой молчания была почтена память шехидов.

После выступлений состоялся показ фильма.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)