На создание системы теплоснабжения в Шуше выделен 1 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - На создание системы теплоснабжения в Шуше выделен один миллион манатов.

Как передает Trend, об этом говорится в распоряжении Президента Азербайджана Ильхам Алиев "О мерах в связи с проектированием, строительством и установкой системы теплоснабжения в Шуше".

Согласно документу, для обеспечения отоплением и горячей водой 31 дома в Шуше в следующем отопительном сезоне в целях проектирования, строительства и монтажа котлов, систем внутри зданий из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента ОАО "Азеристиликтеджхизат" первоначально выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вытекающие из него вопросы.