Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - В культурной столице Азербайджана - Шуше дан старт музыкальному фестивалю "Харыбюльбюль".

Как сообщает в среду Trend, на организованном 12 мая на Джидыр дюзю фестивале выступили музыкальные коллективы.

Отметим, что фестиваль проводится впервые после освобождения Шуши от армянской оккупации. В рамках фестиваля были представлены выступления музыкальных коллективов в составе проживающих в Азербайджане представителей разных национальностей, программа, состоящая из народной и классической музыки.