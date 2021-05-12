Президент Ильхам Алиев: 44-дневная война – наша славная история

БАКУ/Trend/ - 44-дневная война увенчалась полной Победой Азербайджана. Азербайджан одержал полную Победу, изгнал оккупантов с древних азербайджанских земель, на всех освобожденных землях поднял азербайджанский флаг. 44-дневная война – наша славная история.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

«Каждый из этих 44 дней являлся героическим дастаном, каждый день у нас были шехиды, мы проливали кровь и шли вперед. Мы каждый день шли вперед. В течение 44 дней мы ни разу не отступили. Мы шли только вперед, неся потери, проливая кровь, наш народ сплотился, мы сплотились и обусловили эту Победу. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупантов на поле боя, а взятие Шуши – неприступной крепости – это отдельный героический дастан. Каждый человек, побывавший в Шуше, и уже приезжающие в Шушу граждане Азербайджана видят, что взятие Шуши, освобождение ее от оккупации требовали большого героизма, отваги, самоотверженности. Наши отважные военнослужащие, поднявшись по этим отвесным скалам, в рукопашном бою освободили Шушу от оккупантов. Несмотря на то, что захватчики стреляли по нам из танков и пушек. В боях за Шушу у нас были шехиды. Но национальный дух, ведущий нас вперед, обеспечил Победу. Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства, потому что через день после этого Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, составленный на наших условиях, и мы без единого выстрела вернули Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы. Неслучайно 8 ноября – день освобождения Шуши - был объявлен в Азербайджане официальным государственным праздником, объявлен праздником Победы, и мы каждый год будем отмечать этот праздник»,- отметил глава государства.