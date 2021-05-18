Азербайджан традиционно был нам другом и союзником - министр обороны Беларуси

БАКУ/Trend/ - Азербайджан традиционно был нам другом и союзником.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Обмен визитами на высоком уровне всегда говорит о том, что у нас хорошее и прекрасное взаимодействие и сотрудничество. Как говорит глава нашего государства, Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана – надежных друзей на Кавказе. Как Президент оценивает, у нас блестящее сотрудничество. И я скажу, он очень этим гордится.

Азербайджан традиционно был нам другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще. Хочется высказать слова благодарности Вам лично от нас за поддержку на мировых площадках, политическую поддержку, прежде всего, Республики Беларусь», - отметил министр.