Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая принял министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.
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