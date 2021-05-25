Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана

Политика 25 мая 2021 11:50 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая принял министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.

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Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана
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