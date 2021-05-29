В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как передает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

В результате Вашей мудрой и последовательной политики сегодня независимая Азербайджанская Республика, достигнув больших успехов в политической, экономической и культурной сферах, обеспечила установление мира и спокойствия в регионе.

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», вновь организованный по инициативе Вашего превосходительства на загадочном Джыдыр дюзю культурной столицы Азербайджана города Шуша, еще раз продемонстрировал всему миру культурное и духовное богатство азербайджанского народа. Фестиваль также стал подтверждением сохранения на высоком уровне религиозной и этнической толерантности в Азербайджане, а также солидарности, благосостояния и стабильности в многоконфессиональной, многонациональной республике.

Международная организация тюркской культуры высоко ценит поддержку, оказываемую ТЮРКСОЙ Вашим превосходительством, отношения сотрудничества с Азербайджанской Республикой и ее роль в пропаганде общетюркской культуры. Можете быть уверены в том, что ТЮРКСОЙ достойно продолжит усилия по укреплению взаимного сотрудничества между странами-членами и продвижению наших общих ценностей в мире.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира и прогресса".

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Махмуд-Али Калиматов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей Азербайджана с государственным праздником – Днем Республики.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных сил и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо республики.

Желаю всему народу Азербайджана счастья, добра и благополучия, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего развития, мира и процветания", – говорится в поздравительном письме.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От всей души поздравляю Вас и весь народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики!

Уверен, что дружба наших стран, основанная на традиции взаимного уважения и доброго соседства, позволит укреплять плодотворное сотрудничество во всех областях на благо стабильности и процветания.

Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов, а гражданам Азербайджана счастья и процветания", – говорится в поздравительном письме.

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Разрешите мне от всего коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и от себя лично сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Знаменуя день возрождения азербайджанской государственности, этот праздник несет особый смысл уважения и любви к своей стране, ее национальным обычаям и традициям, богатой истории и яркой культуре. Во многом благодаря Вашему огромному созидательному труду, политическому таланту и мудрости за прошедшие десятилетия богатое наследие Республики было не только бережно сохранено, но и значительно приумножено. Сегодня Азербайджан – динамично развивающееся современное государство, неуклонно стремящееся к дальнейшему социально-экономическому процветанию, открытое новым возможностям и перспективам.

Пользуясь столь приятным моментом, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, позвольте поблагодарить Вас за теплое, внимательное и доброе отношение к Московскому университету. Филиал МГУ в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, мира и гармонии между нашими государствами.

От всей души желаю Вам и всему народу Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой", – говорится в поздравительном письме.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Ваше высокопревосходительство.

От коллектива Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня Азербайджанской Республики.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей плодотворной деятельности на благо мира, стабильности и процветания народа Азербайджана.

Заверяю Вас, что телерадиокомпания «Мир» будет и впредь максимально объективно и широко освещать жизнь и события, происходящие в республике", – говорится в поздравительном письме.

Генеральный директор Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара Др. Аккан Сувер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Уважаемый господин Президент.

Рад от имени коллектива Фонда Группы Мармара и от себя лично поздравить Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Поздравляю с днем образования сто три года назад первого в тюркском мире мусульманского, светского и демократического государства.

История еще раз доказала истину о том, что однажды поднятый флаг никогда не падет.

Поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанских братьев с Днем Республики, выражаю свое почтение", – говорится в поздравительном письме.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Совета, полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Совете Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите самые искренние поздравления по случаю Дня Азербайджанской Республики.

Этот знаменательный праздник входит в ряд важнейших исторических событий республики как точка отсчета современного этапа государственности, основанной на принципах независимости и свободы. Сегодня Азербайджан добился значимых успехов в политической, экономической и социальной областях, заслужил высокий авторитет на мировой политической арене.

Разрешите пожелать Вам, глубокоуважаемый господин Президент, и всему народу Азербайджана счастья, мира, благополучия, крепкого здоровья и дальнейшего укрепления дружественных связей между странами Содружества", – говорится в поздравительном письме.

Председатель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Господин Президент.

Поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником - 28 Мая - Днем Республики.

Благодаря Вашему мудрому, дальновидному и умелому руководству Азербайджанская Республика превратилась в защитника этнической и религиозной толерантности в мире. Ваши неустанные усилия, направленные на создание политических, социальных условий с целью усиления традиций мультикультурализма и инклюзивности Вашей страны и их развития, завоевали уважение и вечную любовь всех граждан мира.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем Республики. Надеюсь, что царящий в Азербайджанской Республике особый дух уважения и толерантности к национальным меньшинствам сыграет роль вдохновляющей силы для межрелигиозного единства. А это послужит импульсом для пропаганды мира, который смогут защищать и охранять все страны планеты.

Азербайджан неоднократно доказывал, что гармония возможна и конфликты могут быть разрешены. С нетерпением жду сотрудничества с Вами для поддержки межрелигиозной и межнациональной гармонии, которые являются очень успешно развиваемыми Вашей страной традициями мира.

Ваше превосходительство, выражаю высочайшее уважение и почтение к Вам и азербайджанскому народу", – говорится в поздравительном письме.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои поздравления с государственным праздником – Днем Республики. Благодаря Вашей мудрой политике Азербайджан уверенно продвигается по пути социально-экономического, научно-технического и культурного развития и на мировой арене республика заслужила большой авторитет.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и народу Азербайджана благополучия, мира, процветания и могущества", – говорится в поздравительном письме.

Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль, исполнительный директор неправительственной организации "Азербайджанский Дом в Израиле" Арье Гут направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Азербайджанская Демократическая Республика как первая парламентская республика в истории Азербайджана была первой моделью демократического светского государства, основанной на верховенстве права, на всем Ближнем Востоке, включая тюрко-мусульманский мир. Сегодняшний независимый Азербайджан является достойным преемником Азербайджанской Демократической Республики.

В этот замечательный день я хотел бы вновь выразить свои искренние чувства уважения и признательности лично Вам – опытному государственному деятелю, настоящему Победителю над армянским фашизмом и варварством, исключительно талантливому, прагматичному политику и достойному лидеру азербайджанского государства.

От имени народа Израиля, от имени выходцев из Азербайджана в Израиле хочу поздравить Вас и весь азербайджанский народ с великой Победой над армянскими оккупантами, которая завершилась полной капитуляцией Армении.

Победа Азербайджана реально продемонстрировала в мире, что это - военная, политическая, моральная и технологическая победа храброго азербайджанского солдата и офицера, всего азербайджанского народа, это победа лично Президента Азербайджана.

Азербайджан как победившее государство деоккупировал территории, находившиеся под 30-летней армянской оккупацией, и доказал всему миру свою возросшую геополитическую, военно-техническую, технологическую и дипломатическую мощь и геополитическую значимость в регионе Южного Кавказа.

Благодаря Вашей мудрой, многовекторной и сбалансированной внешней политике Азербайджанская Республика превратилась в сильный геополитический стержень. Мы в Израиле, как выходцы из Азербайджана, очень гордимся тем фактом, что Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Азербайджан имеет свою модель мультикультурализма, которая составляет реальную альтернативу национализму, шовинизму, неонацизму и терроризму, господствующим в Армении.

Дорогой Ильхам Гейдарович! Примите мои наилучшие пожелания по случаю Дня Республики. Искренне, от всей души, желаю Вам и Вашей замечательной семье здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", – говорится в поздравительном письме.

Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые сердечные поздравления от Президиума Российской академии художеств, художников России и от меня лично с Днем Республики.

В День возрождения азербайджанской государственности все вспоминают ярчайшее событие в истории Вашей страны: 103 года назад 28 мая 1918 года впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, первое светское, демократическое государство на мусульманском Востоке, предоставившее равные гражданские и политические права всем гражданам страны, независимо от религиозной принадлежности, национальности, социального положения и пола. В современном Азербайджане чтутся те традиции, идеи и возможности, которые были заложены в основу этого государства, и сегодня, во многом благодаря Вашему личному участию, развиваются духовные, идеологические, политические основы, растут достижения Азербайджанской Республики. Академия высоко ценит Ваше особое внимание и поддержку творческих проектов и начинаний в Азербайджане, а также вклад в развитие культуры и искусства и межкультурного диалога наших стран.

В этот знаменательный день позвольте выразить Вам наше глубочайшее почтение и от всей души поздравить Вас, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, и в Вашем лице весь азербайджанский народ с национальным праздником.

Желаем успеха в Вашей колоссальной деятельности, успешного претворения в жизнь всех замыслов и начинаний, счастья, мира и процветания", – говорится в поздравительном письме.

Бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Ваше превосходительство.

Очень рад поздравить Ваше превосходительство по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам и азербайджанскому народу постоянных успехов во всех Ваших усилиях, направленных на стремительное развитие и благосостояние Вашей страны.

Под мудрым руководством Вашего превосходительства Азербайджан достиг больших успехов во многих областях, превратился в сторонника сотрудничества и диалога, также Ваша страна вносит огромный вклад в обеспечение мира на планете.

Я лично был свидетелем Ваших больших усилий, направленных на развитие Азербайджана и повышение его авторитета в мире.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее уважение и почтение", – говорится в поздравительном письме.