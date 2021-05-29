Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 мая сдано в эксплуатацию новое административное здание Сураханского районного суда города Баку.

Как сообщает Trend, в открытии здания принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании.

Было отмечено, что со сдачей в пользование этого здания улучшились социальная защита судей и обеспечение судов, расширилось применение инновационных и цифровых технологий. Посредством "Электронного суда" создана возможность участия в судебном процессе по видеосвязи, что в период карантинного режима позволяет рассматривать судебные дела в онлайн режиме. С внедрением этой системы благодаря интеграции с другими органами появилась возможность мгновенного получения документов. А посредством приложения "Мобильный суд" на смартфоне можно, не приходя в суд, ознакомиться с документами и решениями, предоставить дополнительную информацию. Через установленную в залах систему "Фемида" осуществляются более точное и скоростное протоколирование, аудио- и видеозапись процессов.

Было сообщено, что, как и другие современные здания судов, это здание разделено на административную и общественную зоны. Административная зона предназначена для судей и работников судов, а общественная зона – для граждан. Судебные приставы, государственные обвинители и адвокаты также будут пользоваться общественной зоной. Тем самым ограничиваются непроцессуальные отношения между судьями и гражданами, и они встречаются только в залах судебных заседаний.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о Масаллинском судебном комплексе. Было отмечено, что Масаллинский судебный комплекс построен по поручению главы государства на территории, где расположены Масаллинский комплекс "ASAN Həyat" и Олимпийский спортивный комплекс. В комплексе относящиеся к этому региону дела, наряду с районным судом, будут рассматриваться на месте коммерческим и административным судами, а также Ширванским апелляционным судом. Созданные здесь современные условия позволяют обеспечить доступность качественных судебных услуг для 1 миллиона 700 тысяч жителей региона.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев продолжает принимать последовательные меры по проведению реформ в сфере юстиции в соответствии с современными вызовами. Строительство новых зданий судов в нашей стране является составной частью этих мер.