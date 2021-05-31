Омбудсмен Азербайджана выступила с видеообращением в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с видеообращением в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении говорится:

"Я, Сабина Алиева, Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, от всей души поздравляю всех детей с 1 июня - Международным днем ​​защиты детей, желаю им добиться больших успехов и стать достойными гражданами своей страны.

Дети - наше будущее, и для их счастья, мы, взрослые, должны окружить их вниманием и заботой!

Обеспечение прав детей, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка и других важных документах, гарантирование им достойного уровня жизни в безопасной, равноправной, толерантной и здоровой среде является одной из важнейших задач, стоящих перед всеми государствами. Роль национальных правозащитных учреждений очень важна при выполнении этих обязательств.

Несмотря на предпринимаемые усилия по обеспечению всестороннего развития и защиты интересов детей, в реалиях современного мира они, к сожалению, сталкиваются с различными угрозами, в том числе такими, как войны, бедность, серьезные заболевания, безразличие со стороны взрослых, насилие, вредная информация и другие.

С глубоким сожалением отмечаем, что в период Второй Карабахской войны в 2020 году в результате интенсивного артиллерийского обстрела населенных пунктов вооруженными силами Армении в городах Нафталан, Агджабеди, Гянджа и Барда и районах Азербайджана в общей сложности погибли более 10 детей, 50 получили ранения, 4 ребенка лишились обоих родителей, многие потеряли одного из родителей. Подобные насильственные действия продолжались в течение почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана.

Эти чудовищные нападения вооруженных сил Армении привели к гибели талантливых детей, оборвали их мечты о будущем в образовании, спорте, искусстве и других областях. Одним из них был юный футболист Шахрияр Гурбанов.

Гибель гражданина Российской Федерации Артура Маякова в результате ракетного обстрела города Гянджа еще раз показала, что преступления, совершенные Арменией, приводят к тому, что дети становятся жертвами независимо от языка, религии, национального, этнического или социального происхождения.

Азербайджан, в свою очередь, уважает права каждого ребенка и не допускает дискриминацию в отношении детей, обеспечивая им достойную жизнь в условиях мира, мультикультурализма и терпимости.

Армения неоднократно грубо нарушала нормы международного права, в том числе Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка. К сожалению, установленные армянами многочисленные мины и непредоставление ими по сей день карт минных полей, по-прежнему приводят к гибели мирных жителей, в том числе детей. Однако до сих пор в отношении Армении не применялось никаких международно-правовых санкций.

Сегодня, накануне Международного дня защиты детей, а также в канун 4 июня - Международного дня невинных детей - жертв агрессии, я призываю мировое сообщество объединить свои усилия по защите детей от угрозы войны и насилия, соблюдению их прав, достижению Целей устойчивого развития ООН, а также призываю не допускать дискриминации в отношении детей, всегда заботиться и поддерживать их!

Дети - наше настоящее и будущее, давайте вместе будем оберегать их и сделаем все для обеспечения их прав!"