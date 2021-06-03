Азербайджан и ВОЗ обменялись мнениями о потенциальных сферах сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ВОЗ обменялись мнениями о потенциальных сферах сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Ханде Харманджи.

Стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между ВОЗ и Азербайджаном, а также сотрудничестве в борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19.

Глава МИД сказал в ходе встречи, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ. Было отмечено, что прошлый год стал годом серьезных вызовов, а также подчеркнута работа, проведенная Азербайджаном по борьбе с COVID-19 внутри страны, помощь страны и ее инициативы в этом контексте на международном уровне. В ходе встречи было особо отмечено проведение по инициативе Президента Азербайджана посвященных борьбе с пандемией встреч на высоком уровне международных организаций, в том числе Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Движения неприсоединения, созыв специальной сессии Генассамблеи ООН. Также было подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает равное и справедливое распределение вакцин в мире.

Глава представительства ВОЗ предоставила информацию о проектах, реализованных этой структурой в Азербайджане, включая деятельность учебных центров в 12 регионах Азербайджана, об услугах мобильных тренингов при поддержке Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН в пяти затронутых конфликтом районах Азербайджана, работе с людьми, нуждающимися во вспомогательных технологиях, укреплении системы скорой помощи и о деятельности в других областях. Также она сообщила о планируемом визите в регион в ближайшее время регионального директора ВОЗ.

Джейхун Байрамов подчеркнул в этом контексте важность и большое значение подобных визитов в регион с точки зрения расширения сотрудничества. Он также проинформировал главу представительства ВОЗ о работах по строительству и восстановлению, проводимых на освобожденных территориях страны, перспективных планах в этом направлении, отметив возможность участия ВОЗ и других структур ООН в проектах по восстановлению.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)