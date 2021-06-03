Китай и Азербайджан связывают узы традиционной дружбы и сотрудничества – депутат

БАКУ /Trend/ - Китай и Азербайджан связывают узы традиционной дружбы и сотрудничества.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Китай Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что при посольстве Азербайджана в Китае функционирует торгпредство, в Лучжоу, Лияньюане и Циндао действуют азербайджанские торговые дома, а в Урумчи и Шанхае – три винных дома Азербайджана: «Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в последние годы существенно вырос, за последние 5 лет заметно возросла динамика по экспорту и импорту. Так, в 2015 году товарооборот составил 561 млн долларов, в 2016 году – 975 млн долларов, в 2017 году – 1 млрд 300 млн долларов, в 2018 году – 1 млрд 310 млн долларов, в 2019 и 2020 годах – 2,2 млрд долларов.

Ежегодно растет экспорт Азербайджана в Китай. В настоящее время Азербайджан экспортирует в Китай товары на более чем 780 млн долларов. В объеме торговли Китая с южнокавказскими странами доля Азербайджана составляет 45%. Китайские компании инвестировали в Азербайджан более 900 млн долларов. В Азербайджане функционирует около 120 компаний с китайскими инвестициями. Инвестиции Азербайджана в китайскую экономику составляют 1,7 млрд долларов. На финансирование газового проекта TANAP Китай выделил кредит в 600 млн долларов».

По его словам, Азербайджан одним из первых поддержал глобальный проект транспортного коридора «Один пояс, один путь», инициированный китайской стороной. В 2015 году во время официального визита Президента Азербайджана в Китай был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному поощрению создания экономического пояса «Шелковый путь».

Гусейнов подчеркнул, что инициированные Азербайджаном железная дорога Баку – Тбилиси – Карс и Бакинский международный морской торговый порт занимают важное место как часть экономического пояса «Шелковый путь», и эти транспортные маршруты – самый короткий путь для поставки товаров из Китая в Европу и из Европы в Китай.

«Напомню, что в 2015 году первый контейнерный поезд из Китая пересек Каспийское море и прибыл в Азербайджан, с 2018 года осуществляются грузоперевозки по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. Во время телефонной беседы между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся 2 июня 2021 года, были обсуждены важные вопросы по расширению плодотворного сотрудничества. Азербайджано-китайские отношения опираются на настоящую, искреннюю дружбу и тесное партнерство. В период пандемии COVID-19 Азербайджан и Китай, продемонстрировав истинную дружбу, преодолели трудности и поддержали друг друга. Одним из первых среди стран, в которые Китай поставил свою вакцину, был Азербайджан. В настоящее время обе страны расширяют деятельность в рамках развития проекта "Один пояс, один путь"».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)