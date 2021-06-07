Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции

Политика 7 июня 2021 21:32 (UTC+04:00)
Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции

МОСКВА /Trend/- Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, участник проекта «Валдай 2030» Эмин Алиев, выступая на международной конференции «Российские и азербайджанские проекты – драйверы развития Каспийского региона. Навстречу Каспийскому экономическому форуму», прошедшей в Москве при организации Политологического центра «Север – Юг» в сотрудничестве с Экспертным советом Baku Network.

«Карабахский конфликт был важнейшей проблемой для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Это был самый тлеющий, самый опасный и несущий самые большие риски для регионального сотрудничества и развития конфликт.

Несмотря на это, за 30 лет противостояния и армянской оккупации Азербайджан смог выстроить инфраструктуру, необходимую для экономического развития, и реализовать важнейшие проекты, которые позволили нашей стране обеспечить собственную экономическую независимость, получить верных и взаимовыгодных партнеров за рубежом. Стабильность в нашей стране была обеспечена, и гарантом этой стабильности является в первую очередь Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджанское общество объединено вокруг главы государства и поддерживает политику, которую он проводит. А политика эта заключается в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, взаимоуважительные и равноправные отношения с международными партнерами. Показатели нашей страны и те достижения, которых удалось достичь за последние 30 лет, говорят сами за себя», – отметил он.

Эмин Алиев подчеркнул, что решение карабахского конфликта открывает огромное поле возможностей не только для Азербайджана, но и для наших партнеров по Каспийскому региону.

«В первую очередь речь идет об освобожденных от оккупации территориях. Сейчас они больше всего напоминают выжженное поле, там нет в буквальном смысле слова ничего, кроме мин. Предстоит выстроить фактически с нуля всю инфраструктуру, начиная с дорог и заканчивая железнодорожными магистралями и линиями коммуникаций. Все это необходимо сделать, после того, как завершится очистка территорий от мин, потому что любая инфраструктурная деятельность прежде всего должна быть безопасной, а затем приносить пользу.

Говоря о потенциале этой новой реальности, в первую очередь следует упомянуть инвестиционную привлекательность. Уже заключены контракты, есть меморандумы, существуют договоренности о привлечении иностранных инвесторов к работам на этих территориях. Безусловно, там будут работать и российские компании, и конечно, это потенциал, которым стоит воспользоваться. Азербайджан и Россия имеют огромный опыт выстраивания совместных предприятий, производств, инвестиционной деятельности. Почему бы этим опытом не воспользоваться и другим странам каспийского региона, например, Казахстану? Территории, о которых мы сейчас говорим, когда-то были довольно активным и важным экономическим сегментом азербайджанской экономики в плане сельского хозяйства. Опыт, который могут предоставить нам наши партнеры в России и Казахстане, безусловно пригодится Азербайджану для развития сельского хозяйства на освобожденных территориях», – сказал замгендиректора АМИ Trend.

По его словам, говоря об экономическом потенциале, следует упомянуть одну из важнейших договоренностей, которая была достигнута лидерами Российской Федерации, Азербайджана и Армении по итогам карабахского конфликта.

«Речь идет о коридоре, который свяжет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой, – так называемый Зангезурский коридор, о котором в последнее время очень много говорится. Это не просто дорога или магистраль, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном. Это потенциальный драйвер экономического развития всего нашего региона, потому что мы говорим о связи не только Азербайджана и Нахчывана или Нахчывана и Турции, а о транспортном сообщении, которое пойдет на пользу и создаст большие возможности для всех стран региона, в том числе для Ирана, России, а также для самой Армении, которой жизненно необходима разблокировка коммуникаций, хотя бы для обеспечения бесперебойного железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией. Нынешние транспортные артерии, которыми они обладают, имеют определенные проблемы. Тот же Северный путь, через Верхний Ларс на грузинской границе, доступен далеко не всегда, так как бывают проблемы в связи с климатическими условиями», – сказал он.

Относительно международного сотрудничества по этому коридору Эмин Алиев отметил, что, безусловно, грузопотоки из Китая, с Востока на Запад, растут и будут расти, и есть необходимость в дешевых и быстрых маршрутах. По его словам, Зангезурский коридор может стать как раз таким маршрутом, который будет выгоден и для отправителей, и для получателей.

«В свое время предлагались и некие альтернативные варианты, через Иран и Армению, но в нашем случае мы можем предложить гораздо более выгодный сценарий. У нас налажена вся необходимая железнодорожная и автомобильная инфраструктура. Альтернативные проекты предполагали миллиардные инвестиции в налаживание фактически с нуля автомобильной магистрали, строительство железной дороги из Армении в Иран, которая должна была, по некоторым оценкам, завершится к 2022 году, но судя по тому, что происходит сейчас, ее вряд ли успеют завершить в назначенные сроки. То есть мы предлагаем сценарий и вариант, который выгоден почти всем.

Во вторых, для его реализации, по большому счету, нужен совершенно небольшой объем инфраструктурной работы и политическая воля. Со стороны Азербайджана эта политическая воля есть, со стороны России эта политическая воля неоднократно подтверждалась и выражалась на самых высоких уровнях. Дело осталось за малым. И в случае, если политическая составляющая Зангезурского коридора будет реализована, то все наши страны получат выгодную, функциональную, а самое главное, стабильную транспортную артерию, которой они смогут на взаимовыгодных условиях пользоваться. В дальнейшем к этому коридору могут подключаться логисты из Казахстана, Туркменистана, регионов Российской Федерации. Все это дает уникальную возможность, которой не было на протяжении долгих 30 лет, и не воспользоваться этой возможностью было бы как минимум странно.

Азербайджано-российское сотрудничество может быть своего рода примером для прикаспийских стран, когда возможности изыскиваются, находятся и реализуются, независимо от внешних факторов. Несмотря на нынешние условия, пандемию и войну, азербайджано-российские отношения прошли проверку на прочность – и в политическом смысле этого слова, и в экономическом. Мы показываем пример того, как в крайней и порой безвыходной ситуации находятся возможности для сотрудничества. Зангезурский коридор как раз и есть такая масштабная возможность для всех стран региона активизировать свое сотрудничество, заработать опыт, деньги», – заключил он.

(Редактор: Надир Насиров)

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