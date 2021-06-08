На юге США прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт минных полей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хьюстоне (штат Техас, США) прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт минных полей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Акция состоялась при организации члена правления Координационного совета азербайджанцев США, главы Американо-азербайджанского интеграционного центра Самира Новрузова и была направлена на привлечение внимания к гибели азербайджанских журналистов и сопровождающего их представителя местной исполнительной власти в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана, непредоставлению Арменией карт минных полей и к тому, что она является террористическим государством.

Участники акции - наши соотечественники держали в руках портреты погибших журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.

Представители азербайджанской общины Хьюстона также провели шествие по улицам города, возложили в одном из его центральных парков цветы к уголку, созданному в память о погибших в Кельбаджаре журналистах.

Участники акции решительно осудили отказ руководства Армении предоставить Азербайджану карты минных полей. Они подчеркнули, что это препятствует возращению азербайджанцев на свои земли и восстановлению мира и нормальной жизни в регионе. Участники акции призвали мировое сообщество и авторитетные медиаорганизации не закрывать глаза на нарушение Арменией международных конвенций, а также поддержать справедливую позицию Азербайджана в этом вопросе.

Четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)