Россия и Франция обсудили ситуацию вокруг карабахского урегулирования

БАКУ /Trend/ - 11 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Франции в РФ Пьер Леви обсудили ситуацию вокруг карабахского урегулирования, передает Trend со ссылкой на российский МИД.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ», - говорится в сообщении ведомства.