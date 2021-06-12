Международные спортивные мероприятия приносят Азербайджану как политические, так и экономические дивиденды - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение международных спортивных мероприятий приносит Азербайджану как политические, так и экономические дивиденды, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Депутат напомнил, что четвертого - шестого июня Баку принял Гран-при Азербайджана Формулы-1.

"А в эти дни в Баку пройдут четыре игры чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020). Проведение столь престижных международных мероприятий по прошествии небольшого промежутка времени после 44-дневной Отечественной войны свидетельствует о мощи, силе Азербайджана. Немаловажен и тот факт, что Азербайджан обладает современной спортивной инфраструктурой. До сегодняшнего дня в Азербайджане было организовано много спортивных соревнований международного уровня. Кстати, ровно шесть лет назад в этот день – 12 июня в Баку открылись Первые Европейские игры. Таким образом, страна накопила большой опыт в этой сфере, завоевав доверие на международной арене. Проведение, несмотря на пандемию, двух международных спортивных мероприятий в Азербайджане означает, что их организаторы верят в потенциал нашей страны", - сказал Гусейнов.

Он подчеркнул, что проведение таких международных мероприятий имеет важное значение с точки зрения донесения азербайджанских реалий до мирового сообщества, пропаганды страны и популяризации ее туристического потенциала.

"Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб всей мировой экономике, в частности туристическому сектору. Правда, пандемия уже идет на спад, и во многих странах ослабляется карантинный режим, на определенных условиях открываются границы, создаются условия для передвижения туристов. С этой точки зрения существует необходимость в популяризации туристического потенциала Азербайджана, и проводимые в стране международные спортивные мероприятия окажут большую поддержку в этом деле", - считает Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)