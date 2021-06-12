Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей

БАКУ /Trend/ - 12 июня 2021 года армянская сторона предоставила Азербайджану карты с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

После освобождения Карабаха от армянской оккупации наиболее актуальным вопросом для Азербайджана является разминирование и восстановление этих территорий. В течение 30 лет армянские оккупанты соорудили там большое количество укреплений, земляных валов и ограждений, установили сотни тысяч мин.

Во всех своих выступлениях Верховный главнокомандующий ВС, Президент Ильхам Алиев заявлял о важности карт минных полей и о том, что Армении необходимо передать их Азербайджану. Президент Ильхам Алиев поднимал проблему минирования азербайджанских земель на всех международных платформах, во всех своих выступлениях. Глава государства неоднократно заявлял, что международное сообщество должно вмешаться и потребовать от Армении предоставления карт минных полей.

Призывы Госдепартамента США и Евросоюза по этому вопросу, тот факт, что Армения вынуждена была предоставить эти карты, являются еще одним большим достижением дипломатии Президента Ильхама Алиева. Реалии, созданные Президентом Азербайджана в регионе, говорят сами за себя. Правительство Армении, подписавшее акт о капитуляции, вынуждено было также предоставить карты заминированных территорий.

При отсутствии этих карт процесс разминирования только территории Агдамского района мог бы занять годы, это обошлось бы в десятки миллионов манатов, а, главное, могли бы погибнуть сотни граждан страны. Конечно, это также было бы препятствием для ускорения восстановительных работ и обеспечения возвращения населения на эти территории.

Теперь впереди интенсивный процесс восстановления Карабаха. Наличие карт минных полей позволит ускорить этот процесс и сделать его безопасным.