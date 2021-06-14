Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в аэропорту работе.

Генеральный директор ООО "AzVirt" Кямиль Алиев: Господин Президент, строительство Физулинского международного аэропорта началось в январе. На этом плакате отражена взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 тысячи и шириной 60 метров. Посадка самолетов обеспечивается с обеих сторон. На сегодняшний день мы завершили земляные работы, связанные со строительством взлетно-посадочной полосы и перрона. В настоящее время занимаемся дорожной одеждой.

Президент Ильхам Алиев: Вижу, что уже асфальтируете дорогу.

Кямиль Алиев: В соответствии с нашей программой 5 сентября здесь будет выполнен первый испытательный полет. Для осуществления этого строительства мы соорудили здесь – в Гуручае два асфальтовых завода, функционируют также три камнедробилки.

Президент Ильхам Алиев: Вы используете имеющиеся здесь материалы?

Кямиль Алиев: Как здесь, так и при строительстве "Дороги Победы", на дороге протяженностью 17 километров. Размеры перрона составляют 60 тысяч квадратных метров, здесь могут поместиться примерно 8 самолетов А-320. Будет еще автостоянка на 170 автомобилей.

Президент Ильхам Алиев: Это связано с дорогой, ведущей в Физули.

Кямиль Алиев: Соединение с дорогой, ведущей в Физули, находится в этой части. Она соединится как с дорогой Победы, так и с основной четырехполосной магистралью.

Бетонные работы на строительстве зданий завершились, можно сказать, на 80 процентов.

Президент Ильхам Алиев: Здесь?

Кямиль Алиев: Да, здесь. Кровельное покрытие доставлено из Италии и уже находится в Баку. Из Турции доставлены фасадные материалы.

Президент Ильхам Алиев: Когда примерно будет готов аэровокзальный комплекс?

Кямиль Алиев: Аэровокзальный комплекс полностью может быть сдан в эксплуатацию до конца нынешнего года. Если работы пойдут такими же темпами.

Президент Ильхам Алиев: И вышка строится?

Кямиль Алиев: Да, и вышка, идут работы по аэронавигации, строительству. Сигнально-световую систему разрабатывает турецкая компания. Построена подстанция, работа идет во всех направлениях.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на взлетно-посадочной полосе.

Президент Ильхам Алиев: Большая часть уже готова?

Кямиль Алиев: 800 метров. Мы приступили к земляным работам и в Зангилане.

Президент Ильхам Алиев: И там приступили?

Кямиль Алиев: Да. Кроме того, мы побывали в Лачинском районе там, где будет построен аэропорт, определили, где он расположен по проекту. Земляные работы будут в большом объеме.

Президент Ильхам Алиев: Знаю, там необходимо отсекать горы. Это тоже планируется. Когда приступите?

Кямиль Алиев: Мы уже мобилизуемся, У нас там есть офис, уже доставили технику.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Как идут работы на автомобильной дороге?

Кямиль Алиев: Господин Президент, это 17-километровый участок дороги Физули-Шуша, а также – 10 километров дороги Физули-Гадрут у нас. Недавно мы также подписали контракт по строительству Агбендской дороги.

Президент Ильхам Алиев: Да, я говорил об этом. Половину дороги Горадиз-Агбенд строите вы.

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Следует также отметить, что в настоящее время для обеспечения полетов в Физулинский, Зангиланский и Лачинский аэропорты в соответствии с международными стандартами продолжается работа по применению новых международных воздушных коридоров.