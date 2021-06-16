Шушинская декларация подтверждает союзнический характер отношений между Азербайджаном и Турцией – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинской декларации подтверждает союзнический характер отношений двух стран.

Об этом сказала Trend в среду политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

Политолог отметила, что в рамках этих союзнических отношений обе страны готовы к развитию региона: "Прежде всего, это развитие различных экономических проектов. Но для этого необходима разблокировка коммуникаций, прежде всего Зангезурского коридора".

При этом, по ее словам, здесь необходимо давление в связи с картами минных полей на Армению со всех трех сторон - Азербайджана, России, Турции. Гревцова добавила, что интенсивное развитие региона будет выгодно и Армении, поскольку разблокируются коммуникации, откроются новые пути и реализуются многие проекты, в том числе и инвестиционные.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)