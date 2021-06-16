Начинается новая веха в сотрудничестве Азербайджана и Турции - депутат

БАКУ /Trend/ - Очередной и исторический визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан положил начало новой вехе в сотрудничестве между двумя братскими странами.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, проведение церемонии официальной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше имеет большое политическое и моральное значение.

«Этот визит стал посланием миру, в частности, некоторым кругам. Дружба и братство Азербайджана и Турции будут крепнуть. «Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией» стала историческим документом для будущего региона, стратегической дорожной картой между двумя братскими странами. Этот исторический документ, являясь логическим итогом взаимной координации деятельности двух братских стран по защите общих интересов, объединению возможностей, в том числе в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих взаимный интерес, усилит международную и региональную роль Азербайджана и Турции, повысит их авторитет. Документ также важен с точки зрения расширения экономических связей между двумя странами. Между Азербайджаном и Турцией существует большой потенциал для экономического сотрудничества. Президент Турции заявил, что две страны шаг за шагом продвигаются к цели довести к 2023 году двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов. Думаю, что этот визит и подписанный документ позволят достичь поставленных целей», - сказал Гусейнов.

Отметим, что в Азербайджане с официальным визитом находится Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Баку 15 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)