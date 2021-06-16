Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на II саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

«Тема сегодняшнего Саммита связана с наукой и технологиями, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что усиление научного и технологического потенциала нашей страны входит в число важнейших приоритетов.

Азербайджан является членом международного космического клуба. Сегодня мы располагаем тремя спутниками, в том числе двумя телекоммуникационными и одним, используемым для наблюдения за поверхностью Земли.

Азербайджан избран страной, которая в 2023 году будет принимать Международный конгресс астронавтики. Это – признание со стороны международной космической общины достижений Азербайджана в данной сфере.

В числе намеченных мною недавно пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на предстоящие десятилетия входят также конкурентоспособный человеческий капитал и создание пространства современных инноваций.

Правительство предпринимает практические шаги в связи с развитием инноваций и стартап-экосистем.

Азербайджан подписал со Всемирным экономическим форумом соглашение о создании Аффилированного азербайджанского центра сети центров четвертой промышленной революции.

Я объявил все освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии. При проведении работ по восстановлению и реконструкции мы будем использовать самые современные и инновационные технологии. Будут применяться концепции «умный город» и «умное село».

Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана», - отметил глава государства.