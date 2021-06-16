Политические партии Азербайджана выступили с заявлением в связи с подписанием Шушинской декларации

Политика 16 июня 2021 19:36 (UTC+04:00)
Политические партии Азербайджана выступили с заявлением в связи с подписанием Шушинской декларации

БАКУ /Trend/ - Политические партии Азербайджана выступили с совместным заявлением по случаю подписания «Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится:

«Шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная между двумя дружественными и братскими странами 15 июня 2021 года, спустя 100 лет после исторического Карсского договора, имеет большое историческое и стратегическое значение. Эта декларация, в которой слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – это наша радость, его печаль – наша печаль» и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» оценены как национально-духовное достояние наших народов, выводит все стратегические отношения между двумя братскими странами на самый высокий уровень. Такое развитие азербайджано-турецких отношений радует наших друзей и разочаровывает тех, кто не желает укрепления, процветания и безопасности нашей страны.

Мы, политические партии Азербайджана, подчеркиваем исключительную стратегическую и историческую значимость Шушинской декларации, которая определяет политические и правовые механизмы установления союзнических связей между двумя странами, которые руководствуются принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности признанных на международном уровне границ, невмешательства во внутренние дела государств, проводят независимую политику, направленную на защиту и обеспечение национальных интересов.

В Декларации особое место уделено взаимной координации деятельности двух братских стран по защите общих интересов, объединению возможностей, в том числе в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы поддерживаем проведение совместных консультаций и содействие в контексте международного права в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон.

Высоко оцениваем закрепленные в декларации положения в связи с совместными усилиями по перестройке и модернизации вооруженных сил в соответствии с современными требованиями, реализацией мер, направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности, повышением навыков совместной деятельности вооруженных сил двух стран, проведением регулярных совместных заседаний Советов безопасности обеих стран по вопросам национальной безопасности.

Мы приветствуем активизацию усилий по диверсификации национальных экономик и экспорта, открытию Зангезурского коридора, который внесет значительный вклад в экономические отношения и соединит Азербайджан и Турцию, такие актуальные вопросы, как восстановление транспортных и коммуникационных связей в регионе, содействие развитию международных транспортных коридоров, а также дальнейшее развитие сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, инициативы по координации деятельности диаспоры в донесении исторической правды о защите национальных интересов до мирового сообщества.

Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время достигли наивысшего своего пика. Тот факт, что наши народы имеют одинаковое происхождение, язык, религию, культуру, многие другие общие ценности и тесные связи, всегда сближал наши страны, наши народы всегда поддерживали друг друга в счастливые и трудные дни. Моральная и политическая поддержка Турции в прекращении 30-летней армянской агрессии, освобождении оккупированных земель от врага, восстановлении территориальной целостности Азербайджана высоко ценится каждым представителем нашего народа и членом политических партий. Совместные инициативы наших стран для укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановления всех экономических и транспортных связей, а также нормализации отношений и обеспечения долгосрочного мира, являются самым хорошим примером для стран мира.

Мы, действующие в Азербайджане политические партии, считаем Шушинскую декларацию, подписанную Азербайджаном и Турцией в древней колыбели культуры Азербайджана и в целом тюркского мира городе Шуше, важной основой развития качественно новых связей между нашими странами и будущего взаимодействия обеих стран и заявляем, что поддерживаем государство в этом союзничестве.

Да здравствует азербайджано-турецкая дружба и братство!

Документ подписали:

1. Заместитель председателя правящей партии «Ени Азербайджан», руководитель центрального аппарата Таир Будагов

2. Председатель Партии гражданской солидарности Сабир Рустамханлы;

3. Председатель партии «Ана ветен» Фазаил Агамалы;

4. Председатель Партии всеазербайджанского народного фронта Гудрат Гасангулиев;

5. Председатель партии «Великое становление» Фазиль Мустафа;

6. Председатель Партии единства Таир Керимли;

7. Председатель Партии демократического просвещения Азербайджана Эльшан Мусаев;

8. Председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде;

9. Председатель партии «Гражданское единство» Сабир Гаджиев;

10. Председатель партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев;

11. Председатель партии REAL Ильгар Мамедов;

12. Председатель партии «Умид» Игбал Агазаде;

13. Председатель партии «Классический народный фронт» Мирмахмуд Фаттаев;

14. Председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн;

15. Председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу;

16. Председатель партии «Большой Азербайджан» Эльшад Мусаев;

17. Председатель партии «Гражданин и развитие» Али Алиев;

18. Председатель Партии национальной независимости Азербайджана Арзухан Ализаде;

19. Председатель «Белой партии» Турал Аббаслы;

20. Председатель Партии справедливости Ильяс Исмаилов;

21. Председатель Партии национального единства «Единый Азербайджан» Гаджибаба Азимов;

22. Председатель партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев;

23. Председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев;

24. Председатель Партии свободных демократов Сулхаддин Акпер;

25. Председатель Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев;

26. Председатель Партии национального единства Юнус Огуз;

27. Председатель партии «Айдынлар» Гуламгусейн Алибейли;

28. Председатель партии «Альянс за Азербайджан» Абуталиб Самедов;

29. Председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде;

30. Председатель партии «Новое время» Муса Агаев;

31. Председатель Азербайджанской партии социального благосостояния Асли Кязымова;

32. Председатель Народно-республиканской партии Бадраддин Гулиев;

33. Председатель Независимой народной партии Афлан Ибрагимов;

34. Председатель партии «Единство» Худадат Худиев;

35. Председатель Партии национальной солидарности Алисахиб Гусейнов;

36. Председатель Республиканской партии Азербайджана Субут Асадов;

37. Председатель Партии свободных республиканцев Азербайджана Кямиль Сеидов;

38. Председатель Партии «Азадлыг» Ахмад Оруджев;

39. Председатель Азербайджанской партии эволюции Тейюб Ганиоглу;

40. Председатель Национально-демократической партии Азербайджана Туфан Каримов;

41. Председатель Либеральной партии Азербайджана Эвез Темирхан;

42. Председатель партии «Горгуд» Фирудин Керимов;

43. Председатель Национально-демократической партии познания Осман Эфенди;

44. Председатель партии «Национальный конгресс» Ихтияр Ширинов;

45. Председатель партии «Будущий Азербайджан» Агасиф Шакироглу;

46. ​​Председатель Партии социальной справедливости Матлаб Муталлимов;

47. Коммунистическая партия Азербайджана – Гаджи Гаджиев, Рауф Гурбанов;

48. Заместитель председателя партии «Мубаризы Азербайджана» Саадат Муслимова.

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