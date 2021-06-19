БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ирак обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер в ходе встречи глав МИД двух стран - Джейхуна Байрамова и Фуада Хусейна в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье.

Как сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство, Байрамов проинформировал своего иракского коллегу о многолетней политике агрессии Армении и ее последствиях, а также об ответной операции Азербайджана на армянскую военную провокацию и освобождении территорий. Министр рассказал о ситуации на освобожденных землях и проводимых там восстановительных работах.

Он также отметил, что исторические, религиозные и культурные связи между азербайджанским и иракским народами являются основой искренних отношений между двумя странами.

Байрамов поблагодарил иракскую сторону за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

В свою очередь, глава МИД Ирака отметил развитие отношений с Азербайджаном. По его словам, Ирак как страна, страдающая от войны, хорошо осознает ее последствия и по этой причине выступает за мирное урегулирование. В этой связи министр с удовлетворением отметил достигнутую между Азербайджаном и Арменией договоренность о прекращении боевых действий.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической, гуманитарной, образовательной, сельскохозяйственной, туристической и других сферах.

(Редактор: Константин Шапиро)