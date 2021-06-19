В Иране обнародовали предварительные итоги президентских выборов

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительным итогам 13-х по счету президентских выборов в Иране, прошедших 18 июня, Ибрагим Раиси набрал 17,8 миллиона голосов избирателей.

Об этом сказал председатель Избирательной комиссии Ирана Джамал Орф, сообщает в субботу Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По словам главы избиркома, другой кандидат в президенты Мохсен Резаи набрал 3,3 миллиона голосов избирателей.

Орф добавил, что Абдул Насер Хеммати смог набрать 2,4 миллиона, а Амир Хосейн Казизаде-Хашеми - один миллион голосов избирателей.

В голосовании на президентских выборах в Иране участвовали 28,6 миллиона человек.

Отметим, что 18 июня в Иране прошли 13-е по счету президентские выборы.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендовали четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

В Иране 31 область и 450 районов, общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)