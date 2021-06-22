Стала известна дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана

Политика 22 июня 2021 14:15 (UTC+04:00)
Стала известна дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Следующее внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана пройдет 25 июня, сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

О повестке заседания общественность будет проинформирована дополнительно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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