На сайте бельгийского телеканала VRT распространили репортаж об освобожденном Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На сайте бельгийского телеканала VRT распространили репортаж об освобожденном азербайджанском городе Агдам.

Как сообщает Trend, ведущий в начале репортажа рассказывает о своем визите в Агдам, который называют «Кавказской Хиросимой», о том, как город был полностью разрушен во время оккупации, как были разграблены дома, а единственная сохранившаяся мечеть использовалась для определения направления.

В репортаже выделено место рассказам жителей, которые впервые после 30 лет оккупации вернулись на родину. Говоря о жизни города до оккупации, местные жители указывают, что в настоящее время эти территории неузнаваемы.

На кадрах видно, насколько сложным является процесс разминирования Агдама и возвращение на эти земли мирных жителей.

В репортаж также включены кадры, на которых армяне сжигают дома и наносят ущерб природе, покидая освобожденные азербайджанские территории после трехстороннего заявления.

В завершение отмечается, что Азербайджан начал строительные работы на освобожденных землях, и в настоящее время реализуются проекты по строительству дорог, восстановлению населенных пунктов и созданию инфраструктуры. Среди этих проектов особо был отмечен международный аэропорт в Физули.