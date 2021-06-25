Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии прибыли Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску прибыли в Азербайджан с рабочим визитом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на публикацию в Twitter Ауреску.
Ауреску отметил, что в Баку пройдут четыре встречи, которые дадут возможность еще раз подтвердить важность взаимодействия между ЕС и Азербайджаном.
«Азербайджан является стратегическим партнером Румынии, наш двусторонний диалог полон потенциала», - пишет он.
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