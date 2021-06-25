В эксплуатацию введен жилой и служебный комплекс для частей Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в канун Дня Вооруженных сил Азербайджана в эксплуатацию введен новый жилой и служебный комплекс для воинских частей Отдельной общевойсковой армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В мероприятии приняли участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов и командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев.
Затем состоялась церемония вручения наград военнослужащим Отдельной общевойсковой армии, участвовавшим во Второй Карабахской войне. Кроме того, безупречно служившим военнослужащим были предоставлены квартиры
Награды вручил председатель Верховного меджлиса Васиф Талыбов.
(Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
В эксплуатацию введен жилой и служебный комплекс для частей Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО)
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн
Министр обороны Азербайджана встретился с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован, никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет
Президент Ильхам Алиев: После многолетних бессмысленных переговоров мы отчетливо осознали, что Армения не желает мира
Президент Ильхам Алиев: В этом и следующем году будут разработаны основные фундаментальные подходы, связанные с постконфликтной ситуацией
Президент Ильхам Алиев: Если у нас не будет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира
Проведено очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО)
Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны
Обсуждается возможность получения первой дозы вакцины от COVID-19 за рубежом, а второй - в Азербайджане - TƏBİB
В Азербайджане создаются единые координационные центры по обращениям военнослужащих, получивших ранения на войне - Указ
Завтра в Азербайджане активируют портал icaze.e-gov.az для разрешений на проведение торжественных церемоний (ВИДЕО)
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях