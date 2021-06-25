В эксплуатацию введен жилой и служебный комплекс для частей Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в канун Дня Вооруженных сил Азербайджана в эксплуатацию введен новый жилой и служебный комплекс для воинских частей Отдельной общевойсковой армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов и командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев.

Затем состоялась церемония вручения наград военнослужащим Отдельной общевойсковой армии, участвовавшим во Второй Карабахской войне. Кроме того, безупречно служившим военнослужащим были предоставлены квартиры

Награды вручил председатель Верховного меджлиса Васиф Талыбов.

(Редактор: Надир Насиров)