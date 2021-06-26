Летчики ВВС Азербайджана на учениях в Турции отработали действия по уничтожению воздушной цели условного противника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Конья продолжаются международные тактические учения ВВС Anadolu Qartalı-2021 с участием военнослужащих из разных стран, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На учениях представители азербайджанских ВВС отработали действия по выявлению и уничтожению воздушной цели условного противника.

Азербайджанские военные пилоты успешно выполнили поставленную задачу.

Учения продлятся до третьего июля.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)