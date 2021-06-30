Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана - министр (версия 2)

(первая версия в 11:44)

БАКУ /Trend/ - Экологический террор Армении нанес серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center в Баку.

По его словам, разграбление Арменией природных ресурсов освобожденных территорий привело к нарушению экологического баланса.

"На нас лежит большая ответственность в деле восстановления окружающей среды на освобожденных территориях", - отметил Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)