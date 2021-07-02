Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана проводят пресс-конференцию - Прямая трансляция
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев проводят второго июля совместную пресс-конференцию, сообщает в пятницу Trend.
Отметим, что накануне Казакбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В рамках визита министр проводит встречи с официальными лицами Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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