Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила стремительный рост международного авторитета Азербайджана – МИД Кыргызстана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Дальновидная и решительная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечила уверенное движение вперед и стремительный рост международного авторитета Азербайджана.

Об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает в пятницу Trend.

«В Кыргызстане искренне рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Дальновидная и решительная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечила уверенное движение вперед и стремительный рост международного авторитета Азербайджана. Восстановление мира в соответствии с нормами международного права и урегулирование нагорно-карабахского конфликта вселяет большие надежды на достижение долгосрочной стабильности и развития на Южном Кавказе», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиитер: @Lyaman_Zeyn