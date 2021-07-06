Азербайджан готов принять миссии международных организаций - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов принимать на своей территории миссии международных организаций, сказала во вторник пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос Trend.

По ее словам, в результате обсуждений между азербайджанской стороной и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев была достигнута договоренность об отправке миссии УВКБ в пострадавшие от конфликта районы Азербайджана.

«В целом хочу подчеркнуть, что Азербайджан готов принимать международные миссии на своей территории, руководствуясь принципами международного права, особенно принципом государственного суверенитета. В связи с этим мы ожидаем, что всемирная организация предоставит конкретную информацию о миссии УВКБ ООН на наших освобожденных территориях. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджан готов принять миссию УВКБ ООН на основе принципов международного права», - сказала Абдуллаева.