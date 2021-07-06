Состоялся круглый стол по вопросам безопасности на Каспии

БАКУ /Trend/ - С 10 по 12 августа в Москве пройдет II Каспийский экономический форум (КЭФ). Его организация предусмотрена подписанным в ходе V Каспийского саммита 12 августа 2018 года соглашением между правительствами прикаспийских государств о торгово - экономическом сотрудничестве. В соответствии со статьей 5, КЭФ проводится в целях развития и укрепления торгово - экономического сотрудничества стран региона.

Сегодня каспийская политическая повестка активно развивается, способствуя созданию нового геополитического ландшафта в регионе.

О том, как это отразится на экономическом сотрудничестве и создании нового геополитического ландшафта в регионе, рассказали второго июля на круглом столе, организованном Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", АМИ Trend и BakuNetwork в онлайн - формате, спикеры:

Намик Алиев – чрезвычайный и полномочный посол, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики;

Станислав Притчин - старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН;

Эдуард Полетаев - политолог, журналист-международник, президент общественного фонда "Мир Евразии";

Гюльнара Мамедзаде - заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork (ведущая).