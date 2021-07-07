Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии и Молдове

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии и Молдове.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, депутат Рауф Алиев восьмого июля отправится в столицу Болгарии Софию для наблюдения за парламентскими выборами.

Депутат ознакомится с предвыборной ситуацией, условиями, созданными на избирательных участках, проведет мониторинг избирательного процесса и активности граждан.

Его поездка завершится 13 июля.

Кроме того, группа азербайджанских депутатов восьмого июля посетит столицу Молдовы Кишинев для наблюдения за досрочными парламентскими выборами.

Депутат Сабир Гаджиев будет наблюдать за ходом голосования по линии Исполнительного комитета СНГ, депутат Жаля Алиев - Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Эльнур Аллахвердиев - ПА ГУАМ, а депутат Эльшад Мирбашироглу - ПА ОЧЭС.

Они посетят ряд избирательных участков, где проведут мониторинг избирательной активности граждан. Визит завершится 13 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)