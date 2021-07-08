Мировое сообщество не должно молчать об экологическом терроре Армении - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество не должно молчать об экологическом терроре Армении, которая во время оккупации не только превратила все на азербайджанских территориях в руины, но и совершила терроризм против окружающей среды и природных памятников.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что армяне нанесли серьезный ущерб окружающей среде и нарушили экологический баланс, уничтожив флору и фауну на азербайджанских землях.

"Кроме того, Армения в период оккупации разграбила наши природные ресурсы. Враг регулярно устраивал пожары на азербайджанских землях, делая их непригодными для использования, уничтожил лесные массивы, нанес непоправимый ущерб флоре и фауне, экологии региона", - сказала Гасанова.

По ее словам, в числе экологических преступлений Армении - загрязнение водоемов и рек Азербайджана.

"Армения и сегодня продолжает осуществлять экологический террор, и, к сожалению, известно множество фактов об участии иностранных компаний, особенно западных, в экологическом терроре против Азербайджана.

Немецкая Cronimet Holding GmbH вместе с армянскими горнодобывающими компаниями принимает непосредственное участие в загрязнении протекающей через Зангиланский район реки Охчучай, уничтожении флоры и фауны в ее бассейне.

К сожалению, немецкая сторона продемонстрировала неадекватный подход к этому вопросу. Так, реакция посла Германии на обращение азербайджанских СМИ вызывает удивление. Посольство попыталось отвлечь внимание от этого вопроса и от самой немецкой компании. А "Партия зеленых" в Германии вообще отнеслась к обращению пренебрежительно. Равнодушие этой партии, основной деятельностью которой является защита окружающей среды, к такому экологическому терроризму - не что иное, как проявление двойных стандартов и предвзятость.

Азербайджанская сторона уже обратилась по этому поводу в ряд международных организаций, которые должны выразить справедливую позицию по этому вопросу и оказать давление на Армению, чтобы остановить экологический террор. В противном случае Армения и далее будет наносить серьезный ущерб экологии региона, что чревато серьезными последствиями", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)