БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанских дипломатов.

Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

«Поздравляю всех азербайджанских дипломатов, в том числе моего дорогого брата – министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, с Днем дипломатов. Да здравствует турецко-азербайджанская дружба!» – отметил Чавушоглу.