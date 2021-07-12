Президент Ильхам Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ при производстве электроэнергии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ о применении Закона АР об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии за №339-VIQ от 31 мая 2021 года, сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, Кабинету министров поручено в девятимесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения в связи с порядком избрания производителей электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии, отражающие в себе характеристики и условия составляемых согласно статье 8.6 настоящего Закона договоров, а также критерии формирования гарантированных тарифов в соответствии со статьей 9.3 Закона.

В соответствии со статьями 1.1.12 и 10.4 Закона Кабмин по согласованию с Президентом Азербайджана утвердит лимиты мощности вырабатываемой электроэнергии и правила применения механизма поддержки активного потребителя и в соответствии со статьей 15 настоящего Закона утвердит Положение об «Информационной системе по возобновляемым источникам энергии», порядок и форму выдачи сертификата на источник электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, а также решит другие вопросы, вытекающие из Закона.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)