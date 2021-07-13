В воинских частях Нахчыванской АР создана современная служебная инфраструктура (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике регулярно принимаются меры по армейскому строительству, реализуются комплексные проекты по организации образцовой службы.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве обороны Азербайджана, успешное применение беспилотных летательных аппаратов «Байрактар-ТБ2» на совместных тактико-специальных учениях, проведенных несколько дней назад войсками Нахчыванского гарнизона и ВС Турции, ввод в эксплуатацию нового жилищно-бытового комплекса и новой служебной техники для воинских частей Отдельной общевойсковой армии являются вкладом в обеспечение безопасности этого края.

Представляем репортаж из нового жилого комплекса с современной служебной инфраструктурой для военнослужащих:

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)