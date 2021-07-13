Баку и Тбилиси стали городами-побратимами

БАКУ /Trend/ - Грузинская делегация во главе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе находится с визитом в Баку.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе ИВ города Баку, в первый день визита гости ознакомились с историческими памятниками в Ичери-шехер и осмотрели Площадь фонтанов.

Грузинская делегация 13 июля встретилась с мэром Баку Эльдаром Азизовым. В ходе встречи Эльдар Азизов отметил, что между двумя странами имеются давние дружественные и добрососедские отношения. Глава ИВ Баку подчеркнул, что азербайджано-грузинские отношения достигли уровня стратегического партнерства и развиваются во многих сферах. По его словам, взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития двухсторонних отношений, и политические отношения на высоком уровне положительно влияют на экономические связи.

Отметив, что азербайджанский и грузинский народы веками жили в мире и дружбе, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном. Он поблагодарил за гостеприимство и отметил, что визит сыграет особую роль в укреплении отношений между Баку и Тбилиси.

Каха Каладзе подчеркнул, что члены грузинской делегации очарованы красотой Баку, и сообщил, что они стали свидетелями проведенных здесь обширных работ по благоустройству и строительству.

Затем был подписан Меморандум об установлении побратимских отношений между Баку и Тбилиси, были вручены памятные подарки.

Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

В ходе визита члены грузинской делегации посетят достопримечательности Баку, в том числе Приморский национальный парк.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)