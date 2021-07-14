На сайте Mongabay опубликована статья о загрязнении Арменией реки Охчучай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На популярном сайте Mongabay, публикующем новости об экологии и охране окружающей среды, размещена обширная статья о загрязнении Арменией реки Охчучай.

Как передает в среду Trend, в статье говорится, что истоки этой реки расположены на территории Армении, и она течет в Азербайджан, где ее воды загрязняют одну из основных ирригационных систем и угрожают хрупкой экосистеме.

Немецкая корпорация Cronimet также загрязняет Охчучай. По другую сторону границы находится Сюник, горный регион в Армении с месторождениями полезных ископаемых. Здесь расположен Каджаранский рудник, принадлежащий Cronimet, работающей в Армении. На этот рудник приходится более 60 процентов доходов от добычи полезных ископаемых в Армении, говорится в материале.

В статье также отмечается, что обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды в результате деятельности горнодобывающей промышленности Армении выразил даже Всемирный банк.

При проведении оценки устойчивости добычи полезных ископаемых в Армении ВБ определил необходимые системы инспектирования или управления отходами для защиты окружающей среды. В то же время банк призвал к неотложному стратегическому вмешательству в сложившуюся ситуацию, но при этом сообщил, что у Армении «не хватает опыта и знаний» для устранения экологических угроз, связанных с добычей полезных ископаемых, говорится в статье.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)